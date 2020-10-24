Küçükçekmece'de aynı apartmanın iki dairesini soyan hırsızlar kamerada - Son Dakika

Küçükçekmece'de bir gün içerisinde aynı apartmanın önce ikinci sonra üçüncü katına girerek hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları televizyon ve diğer eşyaları bir çarşafa sararak apartmandan çıkarttıkları ardından ise taksinin bagajına yükledikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İki şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Ekim tarihinde Cennet Mahallesi, Alparslan Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İki şüpheli hırsızlık için girdileri apartmanın ikinci katından televizyon ve ziynet eşyası çaldı. Aynı hırsızlar hiç vakit kaybeden bir üst daireye girerek buldukları tüm elektronik eşyaları ve ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, ihbarlar üzerine soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlıkların iki şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini ve kimliklerini belirledi. Yapılan çalışma sonucu takibe alınan Eyüp A.(22) ve Eser A.(21) 13 Ekim'de yakalandı.Şubeye getirilen şüphelilerin çeşitli suçlardan poliste çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Hırsızlık şüphelileri çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan iki şüphelinin hırsızlığın ardından çaldıkları eşyaları çarşafa sararak çıkarttıkları ardından bir taksinin bagajına yükledikleri güvenlik kameralarına yansıdı.