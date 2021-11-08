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Son dakika haberleri: Malatya'da jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Malatya'da jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu

08.11.2021 12:50
Son dakika haberleri: Malatya'da jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Malatya'da jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu Şüphelilerden 1 kişi tutuklandı 3 kişiye ise adli kontrol uygulandı Malatya'da Jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarından 10 kilodan fazla kubar esrar maddesi ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Malatya'da jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu

Şüphelilerden 1 kişi tutuklandı 3 kişiye ise adli kontrol uygulandı

MALATYA - Malatya'da Jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonlarından 10 kilodan fazla kubar esrar maddesi ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Akçadağ ile Arguvan ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti, silah kaçakçılığı ve kaçak alkol ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Malatya İl Jandarma Komutanlığı, TEM Şube Müdürlükleri ve JASAT timlerince belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, 10 kilo 380 gram kubar esrar, 4 adet çeşitli marka ve çaplarda tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca şarjörü, 61 adet 9 mm çapında tabanca mühimmatı, 144 adet 7.65 mm çapında tabanca mühimmatı, 117 adet av tüfeği mühimmatı, 1 adet terazi, 2 adet sustalı bıçak ile 294 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1 kişi tutuklandı 3 kişiye ise adli kontrol uygulandı.

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Malatya'da jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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