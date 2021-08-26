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Son dakika! Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika! Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı

26.08.2021 16:33
Son dakika! Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Son dakika haberi: Mardin'in Artuklu ilçesinde özel halk otobüsünün ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde özel halk otobüsünün ticari araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen özel halk otobüsü, Mardin- Kızıltepe karayolunun Türkmen Geçidi mevkisinde, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 47 T 0126 plakalı ticari araca arkadan çarptı.

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halk Otobüsü, Kızıltepe, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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