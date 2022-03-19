Son dakika! Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden kuzenler toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika! Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden kuzenler toprağa verildi

19.03.2022 17:12
Son dakika! Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden kuzenler toprağa verildi

Son dakika haber... Mardin'de Hop geçidinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Zeliha ve Leyla Balamur defnedildi.

Mardin'de Hop geçidinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Zeliha ve Leyla Balamur defnedildi.

Kaza, Yeşilli ve Ömerli ilçeleri arasında bulunan Hop geçidinde seyir halinde olan iki ticari kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelmişti.

Kazada hayatını kaybeden 32 yaşındaki Zeliha Balamur'un nişanlı olduğu ve bu akşam kına gecesinin olacağı öğrenildi. Zeliha ve Leyla Balamur için Nuri Saruhan Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeler Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yalım Mahallesi mezarlığında gözyaşları içinde defnedildi. - MARDİN

Son dakika! Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden kuzenler toprağa verildi
Son dakika! Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden kuzenler toprağa verildi
Son dakika! Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden kuzenler toprağa verildi
Son dakika! Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden kuzenler toprağa verildi
Son dakika! Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden kuzenler toprağa verildi

YORUMLAR
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Yeşilli, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Mardin'de trafik kazasında hayatını kaybeden kuzenler toprağa verildi - Son Dakika


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