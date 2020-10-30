Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

30.10.2020 13:55

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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