Son dakika haberi... Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Zanlılardan 3'ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Muğla 'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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