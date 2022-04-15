Son dakika: Muratlı'da otluk alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Son dakika: Muratlı'da otluk alanda çıkan yangın korkuttu

15.04.2022 20:14
Son dakika: Muratlı'da otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde karayolu kenarındaki otluk alanda çıkan yangın korkuttu.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde karayolu kenarındaki otluk alanda çıkan yangın korkuttu.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Muratlı ilçesi Hanoğlu Mahallesi çıkışı karayolu kenarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen şekilde başlayan yangın, yoldan geçen araçların görüş mesafesini de düşürdü. Yangını gören sürücüler durumu itfaiyeye haber verirken, ilçede son dönemde sıkça yaşanan yangınlar tedirgin etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının sigara izmaritinden çıkmış olabileceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Son dakika: Muratlı'da otluk alanda çıkan yangın korkuttu

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Tekirdağ, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Muratlı'da otluk alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Muratlı'da otluk alanda çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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