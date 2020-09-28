Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İtfaiye Haftası dolayısıyla İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi

Asya, yaptığı açıklamada, itfaiyecilerin zor şartlarda çalıştığını belirtti.

İtfaiye personelinin her türlü felaket ve acil durumlarda kendi hayatını hiçe sayarak insanların canını ve malını kurtarmak için çaba gösterdiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızı yangın, deprem, sel gibi birçok afete karşı koruyor. İtfaiyecilik risk taşıyan bir meslektir. Acil durumlarda kendi hayatlarını tehlikeye atarak, ailelerini geride bırakan, zor şartlarda mesai kavramı gözetmeksizin çalışan bütün itfaiye çalışanlarının İtfaiye Haftası'nı kutluyorum." dedi.