Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 3 gözaltı - Son Dakika

- Polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 3 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy İlçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, biri çocuk olmak üzere 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekiplerince İlçeye bağlı Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 2 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, fişeklenmiş halde 46 fişek bonzai, 17,5 gram bonzai, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 60 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan Ö.Ö. ve Suça sürüklenmiş Çocuk K.K., Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı. Çerkezköy İlçesi Bağlık Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen 1 ikamette yapılan aramada, 27.8 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan K.D., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.