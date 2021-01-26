Son dakika... Re-Pie Portföy, iki fonu ile Getir'in son yatırımcı turunda yer aldı - Son Dakika

Son dakika... Re-Pie Portföy, iki fonu ile Getir'in son yatırımcı turunda yer aldı

26.01.2021 11:13
Son dakika... Re-Pie Portföy, iki fonu ile Getir'in son yatırımcı turunda yer aldı, System.String[]

Son dakika haberler... İlk olarak 2018 yılında Getir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Getir'e ortak olan Re-Pie Portföy, 850 milyon dolarlık son yatırım turunda bu defa Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yerini aldı.

İlk olarak 2018 yılında Getir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Getir'e ortak olan Re-Pie Portföy, 850 milyon dolarlık son yatırım turunda bu defa Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile yerini aldı.

Re-Pie Portföy açıklamasına göre, hızlı teslimat şirketi Getir'in yerli ve yabancı fonlara yönelik yatırımcı turu sonuçlandı. Geçen günlerde Türkiye'nin dördüncü büyük internet servis sağlayıcısı TurkNet'e yatırım yaptığını duyuran Re-Pie Portföy, bu defa iki fonu ile Getir'in son yatırımcı turundaki yerini aldı.

Re Pie Portföy, değeri 850 milyon dolara ulaşan Getir'de şirketin ismini taşıyan Getir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Fiba Grubu'nun kurumsal girişim sermayesi yatırım fonu olarak kurduğu Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Türkiye'den bu tura katılan kurumsal yatırımcılar arasında yer aldı. Re-Pie, son yatırım turunda Getir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Türkiye'deki hisselerini Hollanda merkezli Getir BV'ye taşırken, yeni kurduğu Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile son tura katıldı.

"Getir'in küresel marka olma yolundaki serüvenine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Silikon Vadisi'nin önde gelen yatırımcılarından Michael Moritz, Crankstart aracılığıyla 2020'de gerçekleşen birinci turda Getir'e yaptığı yatırımı ikinci turda da devam ettirirken Brezilya merkezli Base Partners ile birlikte yatırım turunun liderliğini yaptı.

Ulusal ve uluslararası arenada yatırımcıların radarında yer alan Getir, yeni yatırımlarla birlikte değerini 5,5 yılda yaklaşık 850 milyon dolara çıkardı. Getir'in ikinci yatırım turu, beklentilerin üzerinde talep gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fibabanka Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Mert, Getir'e yatırım yapmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Re Pie Portföy ile birlikte kurduğumuz Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu çatısı altında önemli bir yatırıma imza attık. İlk defa yerli bir girişim sermayesi fonu yurt dışında bir yatırım yapıyor. Getir'in yurt dışı açılımı ve küresel marka olma yolundaki serüvenine destek olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu alandaki yatırımlarımıza devam etmeyi planlıyoruz. Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesine katkı sunmak amacıyla önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla büyümemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Re-Pie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Emre Çamlıbel de Bitaksi ve Getir'in kurucusu Nazım Salur'un, girişim ekosistemi için çok iyi örnekler sergilediğini aktararak, "2018 yılında Getir'in iş modeli kadar kendisinin liderliği ve girişimciliğine güvenerek ilk yatırımımızı yaptık. Fiba Grubu için kurup yönettiğimiz Finberg Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile bu yıl son turda bu girişime yatırım yapmaya devam ettik." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Re-Pie Portföy, iki fonu ile Getir'in son yatırımcı turunda yer aldı - Son Dakika Ekonomi


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