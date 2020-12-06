Son dakika haber! Balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Rize'de, bir evin balkonunda mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Alınan bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle balkona çıkarak kediyi kurtardı. Sağlık sorunu olmayan kedi, sokağa bırakıldı.
Bu anlar itfaiye ekibi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Öte yandan, ev sahibi ailenin, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle köye gittikleri için evde bulunmadığı, kedinin aileye ait olup olmadığının bilinmediği öğrenildi.
- Kaynak: AA
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