Son dakika! Safranbolu'da, 4 asırlık tüneller turizme kazandırılacak - Son Dakika

KARABÜK Valisi Fuat Gürel, Safranbolu'nun altında, kesme taş ile örme kemerlerden oluşan, 4 asırlık, 378 metre uzunluğundaki tünellerin 180 metrelik alanında incelemelerde bulunarak, "Belirli güvenlik tedbirleri ve projeler kapsamında turizme kazandırılacağını düşünüyorum" dedi.

Osmanlı'dan kalan cami, han, hamam, köprü ve çeşmeleri, tarihi konak ve evleriyle ünlü Safranbolu'da, ilçenin altında bulunan tüneller turizme kazandırılacak. Mimari güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Safranbolu'ya yeraltı tünelleri turizm değeri katacak. Yağmur suları ve kanalizasyonun sağlıklı bir şekilde uzaklaştırılması için yapılan tüneller, Demirciler ve Bakırcılar Çarşıları ile Cinci Hanı ile İzzet Mehmet Paşa Camii'nin altından geçiyor. Yeraltına kemerler kurularak yapılan tüneller o dönemde temizliğin ne kadar önemli olduğunu gösterirken, 380 metrelik tünellerin 180 metresi ziyarete açılacak.