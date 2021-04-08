Son dakika! Şehit polisler için mevlit okutuldu - Son Dakika

Törende Emniyet Müdürü Ercan Elbir, şehit aileleri ile bir süre sohbet etti. - MERSİN

Program, İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Din görevlileri tarafından okunan mevlidin ardından dua edildi. Program sonunda şehit mezarlarına karanfil bırakılıp, Fatiha okundu.

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