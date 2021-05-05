Son dakika haberleri | Sivas'ta il protokolü hijyene dikkati çekmek için kamera karşısına geçti - Son Dakika

Son dakika haberleri | Sivas'ta il protokolü hijyene dikkati çekmek için kamera karşısına geçti

05.05.2021 17:41

Son dakika haberleri... Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi 5 Mayıs Dünya El Hijyeni gününe özel video klip hazırladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi 5 Mayıs Dünya El Hijyeni gününe özel video klip hazırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, el temizliğinin insan hayatındaki önemi ve hastalıkların önlenmesindeki etkisinin anlatıldığı videoda Sivas Valisi Salih Ayhan, enfeksiyonların önlenmesinde en etkili, en kolay ve en ucuz yöntemin el hijyeni olduğunu belirterek, "El hijyeniyle Kovid-19 dahil bir çok enfeksiyon hastalığının önüne geçebiliriz. Pandemi sürecinde sosyal mesafe, maskelerin doğru kullanımı, el hijyeninin sağlanması bizleri daha da güvenilir kılacaktır. Enfeksiyonların yayılmasını azaltmak ve milyonlarca insanın hayatını kurtarmak için parolamız sağlık ellerde başlar." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Temiz eller gülen yüzler." sloganıyla kamera karşısına geçti.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da "Ellerini yıka sağlıklı kal." sloganını kullandı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ise el yıkamanın sadece koronavirüs için değil, tüm bulaşıcı hastalıklar için koruyucu olduğuna dikkati çekti.

Klipte, Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna, İdari Yönetici Gülseren Karabey, Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Fatma Kayhan, Enfeksiyon Kontrol hemşiresi Meral Akgül, güvenlik personelleri Serpil Yıldız, Fatih Yıldırım ve temizlik personelleri Sevgi Aktaş ile Levent Yıldız çeşitli sloganlarla el hijyeninin önemini vurguladı.

Son dakika haberleri | Sivas'ta il protokolü hijyene dikkati çekmek için kamera karşısına geçti
Son dakika haberleri | Sivas'ta il protokolü hijyene dikkati çekmek için kamera karşısına geçti
Son dakika haberleri | Sivas'ta il protokolü hijyene dikkati çekmek için kamera karşısına geçti
Son dakika haberleri | Sivas'ta il protokolü hijyene dikkati çekmek için kamera karşısına geçti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Araştırma Hastanesi, Hastane, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Sivas'ta il protokolü hijyene dikkati çekmek için kamera karşısına geçti - Son Dakika


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