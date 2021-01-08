Son dakika... Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika... Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu
08.01.2021 10:40
Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 500 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 500 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, 82 Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesinde devriye yapan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinin önünde şüpheli hareketlerinden dolayı İ.D., E.U. ve İ.Ş.'yi durdurup üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında şüphelilerin üzerinde 400 gram bonzai tabir edilen uyuşturucu madde bulundu. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada da 100 gram toz bonzai maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
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