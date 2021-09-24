Son dakika: Tokat'ta kamyona arkadan çarpan otomobildeki kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Tokat'ta, kara yolunda çizgi çalışması yaparken duran kamyona arkadan çarpan otomobildeki kadın öldü, 2 kişi yaralandı.
Durmuş Güneş idaresindeki 06 FH 4679 plakalı otomobil, Niksar- Reşadiye kara yolunun 14. kilometresinde çizgi çalışması yapan ancak seyir halinde olmayan karayollarına ait İlker Özçelik yönetimindeki 06 FH4 679 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan Sevim Güneş (65) yaşamını yitirdi, sürücüler yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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