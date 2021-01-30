Son Dakika | Utah Jazz, üst üste 11. kez kazandı - Son Dakika

Son Dakika | Utah Jazz, üst üste 11. kez kazandı

30.01.2021 11:01
Son Dakika | Utah Jazz, üst üste 11. kez kazandı, System.String[]

Son dakika haberler... Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'i 120-101 mağlup eden Utah Jazz, galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'i 120-101 mağlup eden Utah Jazz, galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

NBA'de 10 maç oynandı. Sezonun formda ekiplerinden Utah Jazz, Vivint Arena'da ağırladığı Dallas Mavericks'i 19 sayı farkla mağlup ederek Batı Konferansı'nda liderliğini sürdürdü.

15 galibiyeti bulunan Jazz'da Bojan Bogdanovic 32 sayıyla maçın en skoreri oldu.

Karşılaşmayı 10 sayıyla tamamlayan Joe Ingles, NBA'de en fazla 3 sayı atan basketbolcular sıralamasında John Stockton'ı geçti ve bu kategoride Jazz tarihinde zirveye yerleşti.

Üst üste 4'üncü, toplamda ise 11'inci yenilgisini alan Mavericks'te Luka Doncic 25 sayı, 7 asist ve 6 ribaunt, Kristaps Porzingis 11 sayı ve 9 ribauntla oynadı.

Sixers'ın galibiyetinde Embiid 37 sayı attı

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, Target Center'da konuk olduğu Minnesota Timberwolves'u 118-94 yenerek sezonun 14. galibiyetine ulaştı.

Sixers'ta Joel Embiid 37 sayı ve 11 ribaunt, Tobias Harris 17 sayı ve 11 ribaunt, Ben Simmons 11 sayı ve 7 asist, 28 dakika sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 8 sayı, 3 ribaunt ve 2 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 14. mağlubiyetini alan Timberwolves'ta Malik Beasley 22 sayı ve 5 ribaunt, Anthony Edwards 15, D'Angelo Russell 14 sayı üretti.

Nets'ten üst üste 4. galibiyet

Brooklyn Nets, Chesapeake Energy Arena'da konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 147-125 yenerek Doğu Konferansı'nda ikinci sıraya yerleşti.

Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Nets'te James Harden 25 sayı, 11 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparken, Kyrie Irving 25 sayı ve 7 asist, Joe Harris 20, Bruce Brown 19 sayıyla skora destek verdi. Ciddi bir sakatlık sürecini geride bırakan Kevin Durant ise dinlendirildi.

Bu sezon 10. kez kaybeden Thunder'da Shai Gligeous-Alexander ve Theo Maldeon 24'er sayıyla oynayarak takımının en skorerleri oldu.

Sonuçlar:

Charlotte Hornets- Indiana Pacers: 108-105

Washington Wizards- Atlanta Hawks: 100-116

New York Knicks- Cleveland Cavaliers: 102-81

Toronto Raptors- Sacramento Kings: 124-126

New Orleans Pelicans- Milwaukee Bucks: 131-126

Orlando Magic- Los Angeles Clippers: 90-116

Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 94-118

Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets: 125-147

San Antonio Spurs- Denver Nuggets: 119-109

Utah Jazz-Dallas Mavericks: 120-101

Amerikan Basketbol Ligi, Dallas Mavericks, Utah Jazz, Jazz, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son Dakika | Utah Jazz, üst üste 11. kez kazandı - Son Dakika Spor


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