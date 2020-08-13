Son Dakika: Van'da 'torbacı' diye tabir edilen şahsın üzerinde 6 kilo eroin çıktı
Son dakika 3. sayfa haberi: Van'da polis ekipleri tarafından 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcısının üzerinden 6 kilo 310 gram eroin maddesi ile 470 TL ele geçirildi.
Van'da polis ekipleri tarafından 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcısının üzerinden 6 kilo 310 gram eroin maddesi ile 470 TL ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde devriye görevini ifa ettikleri esnada yaya halinde bulunan H.A. isimli şahsın durumundan şüphelenilmesi üzerine, elinde bulunan valizde arama yapıldı. Yapılan aramada 9 paket halinde toplam 6 kilo 310 gram eroin maddesi ile 470 TL ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan H.A., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 09:55
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika: Van'da 'torbacı' diye tabir edilen şahsın üzerinde 6 kilo eroin çıktı - Son Dakika
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