ANKARA'da Vatan Partisi Öncü Gençlik Kolları üyesi bir grup, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'yi ve İslam'ı hedef alan tutumunu, Fransa Büyükelçiliği önünde protesto etti.

Vatan Partisi Öncü Gençlik Kolları üyesi bir grup, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protesto etmek için Fransa Büyükelçiliği önünde bir araya geldi. 'Türkiye ve İslam düşmanı bu hayasız akını durduracağız' yazılı pankart açan grup, "Kahrolsun Fransız emperyalizmi", "İslam düşmanı ırkçı Macron" sloganları attı. Burada grup adına konuşan Vatan Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Özgür Bursalı, "Burada hedef Cumhurbaşkanımızla birlikte Türkiye'dir. Emperyalist Batı'ya karşı direnen mazlum milletlerdir. İslam uygarlığına, Hz. Muhammed'e saldıranlar, insanlığa ve büyük medeniyet birikimine saldırmaktadır. Hiç kimse Türkiye'ye, Türkiye Cumhurbaşkanına ve İslam'a, Hz. Muhammed'e hakaret etme özgürlüğüne ve haddine sahip değildir. Buradan, Fransa Büyükelçiliği önünden Vatan Partisi Öncü Gençlik olarak meydan okuyoruz ve bu emperyalist iki yüzlülüğü mahküm ediyoruz. ABD'nin dümen suyuna giren Fransa çürümektedir. Macron yönetimi nefret, kin, korku doludur ve çaresizdir" dedi. Grup açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.