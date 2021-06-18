Son dakika... Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren ve Eyüpspor'a transfer olan Umut Bulut'a teşekkür etti

Helenex Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren ve Eyüpspor'a transfer olan forvet oyuncusu Umut Bulut'a teşekkür etti.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Umut Bulut ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Umut Bulut'a teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Umut Bulut, TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.