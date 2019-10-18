Son Dakika Haberleri: Sopayla dövülen o köpek artık emin ellerde
Son Dakika Güncel Sopayla dövülen o köpek artık emin ellerde

Sopayla dövülen o köpek artık emin ellerde

24 dakika önce

DENİZLİ'de sopayla dövülen sokak köpeğine, belediye ekipleri sahip çıktı.

Sopayla dövülen o köpek artık emin ellerde, System.String[]

DENİZLİ'de sopayla dövülen sokak köpeğine, belediye ekipleri sahip çıktı. Tedavisi süren köpeğe 'Mutlu' adı verilirken, kimliği belirlenerek gözaltına alınan saldırgan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Merkezefendi ilçesi Hallaçlar Mahallesi'nde bağlı haldeki bir köpeğin sopayla dövülürken çekilen görüntüleri geçen çarşamba günü, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde bir evin bahçesindeki ağaca zincirle bağlı köpeğin, bir kişi tarafından sopayla başına ve göğsüne vurularak dövülmesi yer aldı.

Büyük tepki çeken görüntünün ardından harekete geçen polis, köpeği döven kişinin bahçenin sahibi R.N. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan R.N., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Köpeğe ise Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı görevlileri sahip çıktı. Köpek, tedaviye alındı.  Vücudunda şişlikler olan ve tedavisi devam eden köpeğe 'Mutlu' adı verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şiddet mağduru köpeği ziyaret ederek, tedavisi hakkında veterinerlerden bilgi aldı. Bir süre köpeği seven Zolan, tüm canlılara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Başkan Zolan, 'Mutlu'nun bir an önce yaşadığı travmadan çıkması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.


Merkezefendi, Hallaçlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 metre uzunluğunda köpek balığı karaya vurdu
Dayak görüntülerini kaydedip paylaşan üniversiteli kızların cezası indirilip, ertelendi Dayak görüntülerini kaydedip, paylaşan üniversiteli kızların cezası indirilip,... Skandal sünnet düğününe dava açıldı: Dansözler ve çocuğun ailesine 6 aydan 10 yıla kadar hapis isteniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 16:37:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sopayla dövülen o köpek artık emin ellerde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]