Sosyal Belediyecilik 2018'e İznik'te Zirve Yaptı

İznik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen, Evlendirme, Cenaze, Hasta Nakil, Sosyal Yardımlaşma, Sosyal Aktiviteler ve Turizm Tanıtma İşleri 2018 yılında birçok çalışmaya imza attı.

İznik Belediyesi Doğumdan, Ölüme Halkının Yanında

İznik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Cenaze Hizmetleri Birimi 2018 yılı içerisinde ilçemizde vefat eden vatandaşlarımızın ailelerine acı günlerinde acılarını bir nebze olsun azaltmak için yanlarında oldu. Bunun yanında İznik Belediyesi cenaze nakil hizmetlerinin yanında cenaze sahibi ailelerimizin evlerine sıcak yemek hizmeti ve taziyeye gelen vatandaşlar için alan hazırlanması hizmetleri sunuldu. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde 378 cenazeye nakil hizmeti sunulurken bunun yanında aynı sayıda cenaze evine sıcak yemek ve sandalye masa hizmeti sağlandı.

2018 de 483 Vatandaşın Hasta Nakil İşlemini Gerçekleştirildi

İznik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Hasta Nakil Hizmetleri birimi 2018 yılı içerisinde 483 vatandaşın bölgede ki hastanelere naklini sağladı. Sağlık hizmetlerine ulaşmakta sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerinden alıp gidecekleri hastaneye kadar götürerek tedavi işlemlerinin ardından da evlerine kadar getirerek dertlerine derman olundu. Acil müdahale gerektirmeyecek ve ayakta hastaların yararlandığı bu hizmet İznik halkı tarafından takdirle karşılandı.

İznik Belediyesi 2018'de 250 Çiftin Mutluluklarına Ortak Oldu

İznik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Evlendirme İşleri Birimi 2018 yılı içerisinde yüzlerce çiftin nikâh akdini gerçekleştirerek, vatandaşlarımızın mutluluğunu paylaştı.2018 yılı içerisinde 250 çiftin evlilik işlemlerini hazırlanarak, nikâh akitleri gerçekleşti. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da çoğu nikâhta vatandaşların yanında bulunarak mutlu günlerine ortak oldu.

120 Etkinlik Hizmeti Verildi

İznik Belediyesi tarafından 2018 yılı içerisinde yüzü aşkın etkinlik gerçekleştirildi. Fetih Şenliklerinden, Özel gün etkinliklerine, panel ve çalıştaylardan, sempozyumlara, çevre koruma etkinliklerinden, resmi ve dini bayram törenlerine, açılış ve temel atma törenlerinden, konserlere, çevre ve doğa yürüyüşlerinden, sokak iftarlarına, ulusal ve uluslar arası projelere sağlanan ev sahipliğinden, birçok sportif aktivitelere, kültür sanat etkinliklerinden, festivallere kadar yüzü aşkın etkinlikte 2018 yılı içerisinde İznik Belediyesi vatandaşlarıyla bir ve beraber oldu. Bunun yanı sıra ilçenin tanıtımı için birçok yerli ve yabancı televizyon kanallarıyla Belediye Başkanı Osman Sargın'ın katılımıyla programlar gerçekleştirildi. İlçe de bulunan kamu kurum ve kuruluşların da etkinlikleriyle birlikte 120 etkinlik hizmeti sağlayan İznik Belediyesi bu çalışmalarını artırarak devam edecek.

Her Gün Yüzlerce Aileye Sıcak Aş

İznik Belediyesi 2018 yılında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarının yanında oldu. İznik Belediyesi İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezi'nde belediye personeli tarafından hazırlanan sıcak yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşlarının evlerine kadar götürülüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ekipler günde yaklaşık yüzlerce aileye sıcak yemeklerini evlerine kadar götürerek teslim ediyor. Bunun yanı sıra ülkelerindeki savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli vatandaşlarımıza da sıcak yemeklerden faydalanılması sağlanıyor.