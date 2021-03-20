Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak - Son Dakika

Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak

20.03.2021 00:14

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'ın Türkiye'de temsilci bulunduracağını açıkladı. Sayan, "Bir sonraki adım ise internet trafiği bant genişliğinin daraltılmasıydı. Bu yaptırım uygulanmadan, Twitter'ın temsilci atama kararını bildirmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'ın Türkiye'de temsilci bulunduracağını bildirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sayan, şunları belirtti:

"İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması yaptırımı uygulanmadan, Twitter'ın da 7253 sayılı kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getireceğini açıklaması sevindirici. Bilindiği üzere, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağların, Türkiye'de temsilci bulundurmasını öngören 5651 sayılı Kanunun ek 4'üncü maddesi 1 Ekim 2020 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak

"PINTEREST'İN ÇALIŞMALARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Twitter tarafından bildirilen temsilci atama kararı ile birlikte Pinterest dışında ülkemizde temsilcisi olmayan sosyal ağ sağlayıcısı kalmadı. Temsilci atamaya yönelik Pinterest'in yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Sosyal ağların Türkiye'de temsilci bulundurması, vatandaşlarımızın hak ihlallerinin giderilmesi adına muhatap bulunması açısından büyük önem taşıyor.

"BİR SONRAKİ ADIM BANT GENİŞLİĞİNİN DARALTILMASIYDI"

Süreci hatırlayacak olursak; VK hiçbir yaptırıma maruz kalmadan ülkemize direkt temsilci ataması yapan ilk platform olmuştu. YouTube, TikTok ve Facebook'un da aralarında bulunduğu ağlar uygulanan idari para cezalarının ardından temsilci atayacaklarını bildirdiler. Temsilci bildirmeyen; Twitter, Periscope ve Pinterest'e kanunun emrettiği şekilde Ocak 2021'de Reklam Yasağı Kararı uygulanmıştı. Bir sonraki adım ise internet trafiği bant genişliğinin daraltılmasıydı. Bu yaptırım uygulanmadan, Twitter'ın temsilci atama kararını bildirmesini memnuniyetle karşılıyoruz."

Adım adım sosyal medya temsilci bildirme süreci:

Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak
Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak
Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak
Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak
Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Sosyal Medya, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'ye temsilci atayacak - Son Dakika


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