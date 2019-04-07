Son Dakika Haberleri: Sözcü Kalın'dan Netanyahu Paylaşımı

Sözcü Kalın'dan Netanyahu Paylaşımı

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'nun seçim siyasetini nasıl kullandığı ve iki devletli çözümü baltalayıp işgali ne şekilde meşrulaştırmaya çalıştığının bir başka örneği" ifadelerini kullandı.

Sözcü Kalın'dan Netanyahu Paylaşımı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu'nun seçim siyasetini nasıl kullandığı ve iki devletli çözümü baltalayıp işgali ne şekilde meşrulaştırmaya çalıştığının bir başka örneği" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından İsrail'deki seçim sürecine ilişkin paylaşımda bulunan Sözcü İbrahim Kalın, "Netanyahu'nun seçim siyasetini nasıl kullandığı ve iki devletli çözümü baltalayıp işgali ne şekilde meşrulaştırmaya çalıştığının bir başka örneği. Eğer kazanırsa bu demokrasinin mi, yoksa işgalin mi zaferi olacak? Batılı demokrasiler buna tepki mi verecek, yoksa yaranmaya devam mı edecekler? Yazıklar olsun" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:39 Kaynak: İHA

İbrahim Kalın, Sözcü, Politika
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