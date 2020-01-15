SÖZCÜ'NÜN SAHİBİ BURAK AKBAY YÖNELİK YAKALAMA KARARI KALDIRILDI (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel SÖZCÜ'NÜN SAHİBİ BURAK AKBAY YÖNELİK YAKALAMA KARARI KALDIRILDI (1) - Son Dakika

SÖZCÜ'NÜN SAHİBİ BURAK AKBAY YÖNELİK YAKALAMA KARARI KALDIRILDI (1)

6 saat önce

Sözcü Gazetesi Davasında Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verildi.

SÖZCÜ'NÜN SAHİBİ BURAK AKBAY YÖNELİK YAKALAMA KARARI KALDIRILDI (1), System.String[]

Sözcü Gazetesi Davasında Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar verildi. Ayrıca kırmızı bülten talebinin iadesi için de yazı yazılmasına hükmedildi.


- İstanbul
Sözcü Gazetesi, Burak Akbay, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:14 Kaynak: DHA
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