SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu kararı - Son Dakika
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SPK'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu kararı

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SPK\'dan 37 kişi hakkında suç duyurusu kararı
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SPK, Vişne Madencilik ve Işıklar Enerji hisselerinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle toplam 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı. İki ayrı dosyada çok sayıda kişi ve şirkete 2 yıl işlem yasağı getirilirken 21 kişinin sermaye piyasası lisanslarının da yasak süresince iptal edilmesi kararlaştırıldı. Kurul ayrıca Hedef Portföy fonlarının tasfiyesi ve şirketlerin sermaye artırımlarına ilişkin kararlarını da duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) haftalık bülteninde, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yaptırımların yanı sıra yatırım fonları ve şirketlerin finansman başvurularına ilişkin kararlar yayımlandı. Bültenin en dikkat çeken bölümünü, iki şirketin pay piyasasında yapılan işlemler nedeniyle alınan suç duyurusu ve işlem yasağı kararları oluşturdu.

VİŞNE MADENCİLİK DOSYASINDA 22 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD) hisselerinde gerçekleştirilen işlemleri değerlendiren Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1. maddesi kapsamında 22 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Kararda şu isimler yer aldı:

Emre Tezmen, Gül Ayşe Çolak, Emir Münir Sarpyener, Ertan Aydın, Kerem Alkin, Kadir Boy, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Ümit Yılmaz, Haldün Saffet İnal, Erdal Yeniçeri, Erkan Kilimci, İbrahim Bekçi, Ayşegül Kaya, Okan Uzunoğlu, Yasemin Yılmaz, Mehmet Selim Tunçbilek, Mustafa Terzi, Ahmet Haluk Güner, Erdem Özkan, Mehmet Ali Gedik ve Didem Muradoğlu.

Söz konusu 22 kişinin yanı sıra Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, MAG Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret ile Dilim Bilişim Teknolojileri Perakende Ticaret hakkında da iki yıllık işlem yasağı uygulanacak.

Tera Yatırım ve Tera Portföy'e yönelik kısıtlama ise yalnızca VSNMD paylarında kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirdikleri işlemleri kapsayacak.

IŞIKLAR ENERJİ İŞLEMLERİNE DE YAPTIRIM

Kurulun incelemeye aldığı diğer şirket Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) oldu. Şirketin hisselerindeki işlemler nedeniyle 15 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verildi.

Bu kişiler şöyle sıralandı:

Nusret Altınbaş, Mücahit Acaralp, Çetin Genç, Seyit Tahir Özek, Metin Kartal Emür, Osman Saraç, Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Canan Özdemir, Konuralp Özkan, Osman Uçar, Serdar Altınbaş, Zuhal Topaloğlu, Hakan Avdan ve Eren Yeşilyurt.

Listede bulunan isimlerle birlikte Alnus Yatırım Menkul Değerler'e de iki yıl işlem yasağı getirildi. Alnus Yatırım için karar, IEYHO hisselerinde kendi nam ve hesabına yapılan işlemlerle sınırlı tutuldu.

Daha önce geçici işlem yasağı uygulanan Nusret Altınbaş, Mücahit Acaralp ve Çetin Genç'in bu kapsamda geçirdikleri süreler, yeni belirlenen iki yıllık yasaktan mahsup edilecek.

21 KİŞİNİN LİSANSLARI YASAK SÜRESİNCE İPTAL EDİLDİ

İki ayrı dosyada işlem yasağı getirilen kişilerden 21'inin sahip olduğu sermaye piyasası lisansları da yasak devam ettiği sürece iptal edildi.

Vişne Madencilik dosyasında lisans iptali uygulanan isimler Erdem Özkan, Erkan Kilimci, Gül Ayşe Çolak, İbrahim Bekçi, Yasemin Yılmaz, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Mehmet Selim Tunçbilek, Ayşegül Kaya, Emir Münir Sarpyener, Okan Uzunoğlu ve Ümit Yılmaz oldu.

Işıklar Enerji dosyasında ise Seyit Tahir Özek, Metin Kartal Emür, Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Canan Özdemir, Konuralp Özkan, Osman Uçar, Zuhal Topaloğlu ve Hakan Avdan hakkında aynı yaptırım kararlaştırıldı.

Öte yandan Kurul, suç duyurusu kararları kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyenler için karar tarihinden itibaren 15 günlük ödeme ve belge sunma süresi öngördü.

HEDEF PORTFÖY FONLARINDA TASFİYE SÜRECİ BAŞLIYOR

SPK, Hedef Portföy Yönetimi'nin kurucusu olduğu ve 17 Eylül'de tasfiye edilmesi kararlaştırılan yatırım fonlarına ilişkin yeni bir karar aldı.

Fonlar, 30 Eylül tarihli ve 64/1775 sayılı kararın kapsamından çıkarılarak tasfiye işlemlerinin başlatılması kararlaştırıldı. Süreçte A1 Capital Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy fonları için belirlenen esaslar uygulanacak.

İKİ ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMLARINA ONAY

Bültende iki şirketin sermaye artırımı başvurularına da olumlu yanıt verildi.

Mercan Kimya'nın mevcut 190 milyon 370 bin 946 TL olan sermayesini, iç kaynaklardan karşılanacak 380 milyon 741 bin 892 TL'lik artışla 571 milyon 112 bin 838 TL'ye yükseltmesine izin verildi. Böylece şirketin yüzde 200 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı onaylanmış oldu.

Şekerbank'ın ise 2,5 milyar TL olan sermayesini yüzde 40 bedelli artırımla 3,5 milyar TL'ye çıkarması uygun bulundu.

7 ŞİRKETE BORÇLANMA İZNİ

SPK, yedi şirketin tahvil ve finansman bonosu ihraç tavanlarını onayladı. 

Buna göre şirketlerin ihraç limitleri şöyle belirlendi:

  • Tüpraş: 20 milyar TL
  • Anadolu Efes: 15 milyar TL
  • Ereğli Tekstil Turizm: 4 milyar TL
  • Koç Finansman: 3 milyar 550 milyon TL
  • Hedef Araç Kiralama ve Servis: 3 milyar TL
  • Smart Güneş Enerjisi: 1 milyar TL
  • IC Enterra Yenilenebilir Enerji: 500 milyon ABD doları

IC Enterra'nın ihracı yurt dışında gerçekleştirilecek. Diğer şirketlerin borçlanma araçları ise onaylanan koşullar çerçevesinde tahsisli veya nitelikli yatırımcılara sunulacak.

VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET İHRAÇLARINA İZİN

Kurul, üç ayrı varlık finansmanı fonunun ihraç başvurusunu da uygun buldu.

Misyon Yatırım Bankası Birinci Varlık Finansmanı Fonu için 6 milyar TL, TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu için 5 milyar TL ve Aktif Yatırım Bankası Bir No'lu Varlık Finansmanı Fonu için 700 milyon TL tutarında varlığa dayalı menkul kıymet ihraç tavanı belirlendi.

Ayrıca Katılım Varlık Kiralama'nın, Anadolu Finansal Kiralama'nın fon kullanıcısı olacağı 750 milyon TL tutarındaki kira sertifikası ihracına onay verildi.

YENİ YATIRIM FONLARINA ONAY

Akasya Portföy Yönetimi'nin Borçlanma Araçları, Değişken, Hisse Senedi, Para Piyasası ve Serbest şemsiye fon kurma talepleri kabul edildi.

Büyükdemir Portföy Hisse Senedi Fonu, Inveo Portföy Yönetimi Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Neo Portföy Yönetimi Onyedinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun katılma payı ihraç belgeleri de onaylandı.

FINTABLES PORTFÖY'ÜN BAŞVURUSU İŞLEMDEN KALDIRILDI

Fintables Portföy Yönetimi'nin faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi başvurusu, şirketin kendi talebi doğrultusunda işlemden kaldırıldı. Şirketin esas sözleşmesinde kolektif portföy yöneticiliği faaliyetini kapsam dışı bırakacak değişiklik yapmasına da izin verildi.

Kurul ayrıca İncir Portföy Yönetimi'nin "İncir Portföy" işletme adını kullanmasını uygun bulurken Eksen Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık'ı makine ve ekipman değerlemesi yapmaya yetkili kuruluşlar listesine ekledi.

Sermaye Piyasası KuruluFon SoruşturmasıMadencilikEnerjiSon Dakika

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