DG Sivasspor'un Süper Lig'de sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Süper Lig'in 10. hafta maçında Sivasspor ile Adana Demirspor arasında 24 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.
BİLET FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE BELİRLENDİ:
VIP Alt Tribün: 70 TL
Maraton Tribünü: 50 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 25 TL
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Sivasspor - Adana Demirspor maçının biletleri satışta - Son Dakika