Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 316 lira 48 kuruş, en düşük 235 lira 98 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,7 azalarak 152 milyon 843 bin 983 lira oldu.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00'de 316 lira 48 kuruş, en düşük 03.00 ve 06.00'da 235 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 288 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 289 lira 11 kuruş oldu.?

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 336 lira 21 kuruş, en düşük 242 lira 20 kuruştan işlem gördü.