Sri Lanka'da kaçırıldığını iddia eden İsviçre Büyükelçiliği çalışanı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sri Lanka'da kaçırıldığını iddia eden İsviçre Büyükelçiliği çalışanı tutuklandı - Son Dakika

Sri Lanka'da kaçırıldığını iddia eden İsviçre Büyükelçiliği çalışanı tutuklandı

6 saat önce

Sri Lanka'da kaçırıldığını, cinsel saldırıya uğradığını ve bilgi vermeye zorlandığını iddia eden İsviçre Büyükelçiliği çalışanı tutuklandı.

Sri Lanka'da kaçırıldığını iddia eden İsviçre Büyükelçiliği çalışanı tutuklandı, System.String[]

Sri Lanka'da kaçırıldığını, cinsel saldırıya uğradığını ve bilgi vermeye zorlandığını iddia eden İsviçre Büyükelçiliği çalışanı tutuklandı.

Sri Lanka Başsavcılığı, İsviçre Büyükelçiliği yerel çalışanı Gania Banister Francis hakkında "adli makamlara uydurma deliller sunma ve Sri Lanka hükümetine karşı düşmanlık yaratmaya çalışma" suçlamalarıyla tutuklama kararı çıkardı.

Francis tutuklanırken, İsviçre Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sri Lanka yönetimine "ulusal hukuk ve uluslararası standartlara" bağlı kalması çağrısında bulunuldu.

Sri Lanka vatandaşı Gania Banister Francis, 25 Kasım'da kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını, cinsel saldırıya uğradığını ve büyükelçilikle ilgili bilgi vermeye zorlandığını ileri sürmüştü.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, olayı "çok ciddi ve kabul edilemez bir saldırı" olarak nitelendirmiş ve Sri Lanka Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak konuyla ilgili soruşturma açılması talebinde bulunmuştu.

Sri Lanka hükümeti, müfettişler tarafından toplanan delillerin, kadının iddialarıyla örtüşmediğini bildirmiş, Francis, ifade vermek için Sri Lanka Cezai Soruşturma Dairesine çağrılmış, sağlık taramasından ve psikiyatrik incelemeden geçirilmişti.

Kolombo yönetimi, Büyükelçiliğin Francis ve ailesini İsviçre'ye götürme talebini de reddetmişti.

Cumhurbaşkanına "beyaz kamyonet" suçlaması

Sri Lanka'da Gotabaya Rajapaksa'nın 16 Kasım'da cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından kardeşi Mahinda Rajapaksa'nın ülkeyi yönettiği 2005-2015 döneminde gazetecileri ve aktivistleri hedef alan adam kaçırma, işkence ve ortadan kaybolma iddialarını soruşturan Sri Lankalı polis başmüfettişi Nishantha Silva ailesiyle İsviçre'ye kaçmıştı.

Rajapaksa'nın 22 Kasım'da geçici başbakan olarak atadığı kardeşi ve eski Cumhurbaşkanı Mahinda Rajapaksa'nın iktidarı, özellikle gazetecilerin öldürüldüğü, kaçırıldığı ve taciz edildiği "kara bir dönem" olarak adlandırılıyor.

Kardeşinin cumhurbaşkanlığı döneminde savunma bakanı olan Gotabaya Rajapaksa da gazetecileri ve diğer muhalifleri kaçıran "beyaz kamyonet" biriminin arkasındaki kişi olmakla suçlanıyor.

Sri Lanka, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!
Bakan Kasapoğlu, CHP'li vekilin masasına bıraktığı ödülü görünce şaşıp kaldı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'da yaşayan Türklere çağrı: Siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında etkinliğinizi arttırmalısınız 100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek

Son Dakika Haberleri
05:05 Yoğun sis, Başkent'te etkili oldu: Sürücüler zor anlar yaşadı - Son Dakika
05:00 YOĞUN SİS, BAŞKENT'TE ETKİLİ OLDU: SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika
04:04 Lübnan'da Hizbullah ve Emel Hareketi yanlıları göstericilerin çadırlarını yaktı - Son Dakika
03:54 Anayasa Mahkemesi üç siyasi parti hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
03:44 Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Suudi Arabistan'la gerçek bir diyalogdan söz etmek için erken" - Son Dakika
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 05:13:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sri Lanka'da kaçırıldığını iddia eden İsviçre Büyükelçiliği çalışanı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]