Sri Lanka'da protestolarda ölen kişinin cenaze töreninin yapılacağı bölgeye asker konuşlandırıldı - Son Dakika

Sri Lanka'da ekonomik sorunlar nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerinde polisin müdahalesiyle hayatını kaybeden bir kişinin cenaze töreninin düzenleneceği bölgeye, askeri birlikler konuşlandırıldı.

Asya basınındaki haberlere göre, Sri Lanka'daki protestolarda, 19 Nisan'da polisin müdahalesi sonucu ölen bir kişinin cenaze töreni öncesinde kısıtlamalar artırıldı.

Sri Lanka Enformasyon Bakanlığı yetkilileri, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın, orduya cenaze töreninin düzenleneceği ülkenin güneybatısındaki Kegalle bölgesine bağlı Rambukkana ile çevre bölgelere tedbir amaçlı konuşlanması talimatı verdiğini açıkladı.

Yetkililer, askerlerin, bölgede asayişi sağlamaları ve yerel polislere destek olmaları için 3 gün sokaklarda olacağını ifade etti.

Cenaze töreninin bugün veya yarın düzenlenmesi bekleniyor.

Bu arada polisin gösterilere müdahalesi sonucu hayatını kaybeden 41 yaşındaki Chaminda Lakshan'ın kızı Piyumi Lakshani, basına yaptığı açıklamada, babasının ölümüyle ilgili adaletin sağlanmasını istedi.

16 yaşındaki Lakshani, babasının protestocu olmadığını, motosikletine yakıt almak için dışarıda olduğunu söyledi.

Soruşturma açıldı

Sri Lankalı emniyet yetkilileri, polislerin silahsız protestoculara ateş açmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yetkililer, üst düzey yetkililerden oluşan özel bir ekibin "tarafsız bir soruşturma" yapacağını ve 3 günde rapor sunacaklarını ifade etti.

Ekonomik sorunlar nedeniyle bir süredir gösterilere sahne olan Sri Lanka'da, polisin 19 Nisan'da protestoculara müdahalesinde 41 yaşındaki Chaminda Lakshan hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa, 20 Nisan'da polis müdahalesine ilişkin "tarafsız ve şeffaf" soruşturma sözü vermişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü de dün, "hızlı ve tarafsız" soruşturma başlatılmasını istemişti.

Hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru ve çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Colombo'da, daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.