Sri Lanka'da yeni başbakan göreve başladıHükümet karşıtı gösteriler devam ediyor - Son Dakika

- Sri Lanka'da yeni başbakan göreve başladı

Hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

COLOMBO - Sri Lanka'da Birleşik Ulusal Parti lideri Ranil Wickremesinghe ülkenin 26. Başbakanı olarak atanırken, hükümet karşıtı gösteriler de devam ediyor.

Sri Lanka'da ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar devam ediyor. Sri Lanka Devlet Lideri Gotabaya Rajapaksa, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle görevinden istifa eden Mahinda Rajapaksa'nın yerine Ulusal Birlik Partisi Başkanı Ranil Wickremesinghe'yi yeni başbakan olarak atadı. Başkent Colombo'da yemin ederek göreve başlayan yeni Başbakan Wickremesinghe, bugün Hindistan Yüksek Komisyonu ile bir araya geldi. Komisyon tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Sri Lanka ekonomisinin demokratik yollarla iyileştirilmesi ve istikrarının sağlanması adına gerçekleştirilecek ortaklıklar görüşüldü" denildi.

1948'de İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana en kötü ekonomik krizin görüldüğü Sri Lanka'da gıda, akaryakıt sıkıntısı ve elektrik kesintileri yaşanırken, ekonomik krizi protesto eden halk ekonomiyi iyi yönetemediği gerekçesiyle Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifasını istiyor.