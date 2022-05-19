?Sri Lanka'nın yeni başbakanı, mevcut durumdan eski yönetimi sorumlu tuttu - Son Dakika
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?Sri Lanka'nın yeni başbakanı, mevcut durumdan eski yönetimi sorumlu tuttu

19.05.2022 21:40
?Sri Lanka'nın yeni başbakanı, mevcut durumdan eski yönetimi sorumlu tuttu

Sri Lanka'nın yeni başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülkedeki mevcut krizden "eski yönetimi" sorumlu tuttu.

Sri Lanka'nın yeni başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülkedeki mevcut krizden "eski yönetimi" sorumlu tuttu.

Sky News'e konuşan Wickremesinghe, eski yönetimin ekonomiyi çökerttiğini ve bu yüzden ülkedeki mevcut krizin sorumlusu olduğunu söyledi.

Wickremesinghe, "İflas etme noktasına geldik, böyle bir şey daha önce Sri Lanka'nın başına hiç gelmemişti. Dolarımız yok, rupimiz yok." dedi.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın istifa edip etmeyeceği konusunda Wickremesinghe, ülkede farklı görüşlere sahip olanlar nedeniyle bunun bir "tartışma" olduğunu belirtti.

Wickremesinghe genç ve yaşlı protestocuların ıstırabını anlayabildiğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Geleceklerinin elinden alındığını gören gençler ve acı çeken yaşlılar; yaşam tarzlarının değiştiğini gören orta sınıf; gübresiz çiftçiler... Polis karakollarının, benzin istasyonlarının ve birçok diğer yerin dışında gösteriler yapılıyor. Bu gösteriler, insanların hissettiği öfke, çaresizlik ve umutsuzluğu gösteriyor."

İnsanların bu yükü daha fazla taşıyamadığını aktaran Wickremesinghe, "İstikrarlı bir konumda değiliz. Yakıt fiyatlarındaki artışı görüyoruz ve daha da yükseleceğini biliyoruz." ifadesini kullandı.

Wickremesinghe, gübre eksikliği nedeniyle ülkenin bir gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu da belirterek "Temel endişemiz, gübremiz olmadığı için pirinç ekim sezonunun tam üretim gerçekleştiremeyecek olması. Bu nedenle ağustostan itibaren Sri Lanka'da gıda krizi ihtimali var." diye konuştu.

Protestocular, Devlet Başkanı Rajapaksa ve yeni Başbakan Wickremesinghe'in istifasını talep ediyor.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka, bugün ilk kez vadesi gelen borcunu ödeyemeyerek temerrüde düşmüştü.

Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe, karşı karşıya olunan ekonomik krize dair yaptığı basın açıklamasında, 78 milyon dolarlık vadesi dolmuş borcun faizinin ödenmesi için tanınan 30 günlük mühletin de dün dolmasına karşın borçların ödenememesiyle temerrüde düşüldüğünü söylemişti.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestoları yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs'ta istifa etmişti. Başbakanın istifası nedeniyle kabine de feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa,12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

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Sri Lanka felaketi yaşıyor! Başbakan Wickremesinghe açıklama yaptı: Yalnızca bir günlük petrol stoğumuz kaldı Sri Lanka felaketi yaşıyor! Başbakan Wickremesinghe açıklama yaptı: Yalnızca bir günlük petrol stoğumuz kaldı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ?Sri Lanka'nın yeni başbakanı, mevcut durumdan eski yönetimi sorumlu tuttu - Son Dakika


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