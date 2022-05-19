?Sri Lanka'da insanların ellerinde tutabilecekleri döviz miktarı düşürülecek

Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı Nandalal Weerasinghe, bireylerin ellerinde tutabileceği döviz miktarının 15 binden 10 bin dolara düşürüleceğini açıkladı.

Weerasinghe, yaptığı açıklamada, insanların paralarını bankaya yatırması ya da yerel para birimine çevirmesi gerektiğini belirterek, Merkez Bankası yetkilileri ve polisin baskınlar düzenleyeceğini, yeni kuralları ihlal edenlere para cezası uygulanacağını aktardı.

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka, bugün ilk kez vadesi dolan borcunu ödeyemeyerek temerrüde düşmüştü.

Weerasinghe, karşı karşıya olunan ekonomik krize dair yaptığı basın açıklamasında, 78 milyon dolarlık vadesi dolmuş borcun faizinin ödenmesi için tanınan 30 günlük vadenin de dün dolmasına karşın borçların ödenememesiyle temerrüde düşüldüğünü söylemişti.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs'ta istifa etmişti. Başbakanın istifası nedeniyle kabine de otomatikman feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa,12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.

???????