Su birikintileri çekildi kemikler ortaya çıktı - Son Dakika
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Su birikintileri çekildi kemikler ortaya çıktı

11.06.2022 18:15

Su birikintileri çekildi kemikler ortaya çıktı Evin bahçesinde insan kemikleri bulundu Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir ikametin bahçesinde insan kemikleri bulundu.

Su birikintileri çekildi kemikler ortaya çıktı

Evin bahçesinde insan kemikleri bulundu

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan bir ikametin bahçesinde insan kemikleri bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Erçağ Sokak üzerinde bulunan müstakil bir ikametin bahçesinde yağışlar nedeniyle biriken suların çekilmesiyle göçük meydana geldi. Göçüğün olduğu yerde insan kemikleri gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, göçük çevresinde inceleme yaptı.

Kemiklerin kime ait olduğu, yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Su birikintileri çekildi kemikler ortaya çıktı
Su birikintileri çekildi kemikler ortaya çıktı
Su birikintileri çekildi kemikler ortaya çıktı
Su birikintileri çekildi kemikler ortaya çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Su birikintileri çekildi kemikler ortaya çıktı - Son Dakika

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