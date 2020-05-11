Su faturalarının fazla geldiği iddiası - Son Dakika

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü İbrahim Kurt, kentte su faturalarının yüksek geldiği iddialarına ilişkin, "Suya kesinlikle zam ve kademe uygulaması yapılmadı." dedi.

Antalya'da mayıs ayı su faturalarının yüksek gönderildiği iddialarını dile getiren çok sayıda abone, sosyal medya hesaplarından bu duruma tepki gösterdi.

Konuya ilişkin ASAT'a da yazılı şikayetler gönderildiği öğrenildi.

ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, müdürlük binasında düzenlediği basın toplantısında, "suya zam yapıldı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Kurt, kentteki su abonelerinin "ASAT nisan ayında faturaları okumayarak, mayıs ayında okuma yaptı. Vatandaşlardan kademeli olarak daha fazla su parası alınacak" şikayetlerinin geldiğini kaydetti.

Böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Kurt, nisan ayındaki su tüketiminin artmasıyla birlikte günlük 53 bin metreküp su üretimi artışı yaşandığı bilgisini verdi.

Nisan ayında 1 milyon 310 bin abonenin, 597 binin faturasını ödediğini aktaran Kurt, "711 binin üzerindeki aboneden de tahsilat sağlanmadı. ASAT ne yeni bir zam yapmıştır ne de Nisan ayı fatura okumamasından kaynaklı kademe ile fiyat arttırmaktadır. Suya kesinlikle zam ve köyden mahalleye dönüşen yerler hariç hiç bir yerde kademe uygulaması yapılmadı." şeklinde konuştu.