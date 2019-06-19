Su kanalına uçan otomobildeki 3 kişiyi itfaiye kurtardı
1 saat önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde su kanalına uçan otomobilde mahsur kalan 1'i çocuk 3 kişi itfaiye ekipleri kurtardı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:06 Kaynak: İHA
'nin İzmit
ilçesinde su kanalına uçan otomobilde mahsur kalan 1'i çocuk 3 kişi itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay akşam saatlerinde İzmit Alikahya
Atatürk Mahallesi Vatan Caddesi
üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.E. idaresindeki 41 FM 414 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak su kanalına uçtu. Yarıya kadar suya gömülen araçta 1'i çocuk 3 kişi mahsur kalırken kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 3 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Yara almadan kazayı atlatan 3 kişi olay yerinden başka bir araçla ayrıldı. Kaza yapan araç çekici ile kanaldan çıkarılırken kaza hakkında inceleme başlatıldı. - KOCAELİ
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