Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 5. ayında sürüyor - Son Dakika
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Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 5. ayında sürüyor

28.02.2022 18:55
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 5. ayında sürüyor

Sudan polisi, askerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi isteğiyle başkent Hartum ve birçok kentte düzenlenen gösterilerde protestocuları gaz bombalarıyla dağıttı.

Sudan polisi, askerin yönetimi tamamen sivillere devretmesi isteğiyle başkent Hartum ve birçok kentte düzenlenen gösterilerde protestocuları gaz bombalarıyla dağıttı.

Ordunun 25 Ekim 2021'deki askeri müdahalesine karşı çıkan ve derhal sivil yönetime geçiş talep eden binlerce kişi, Hartum, El Cezira, Kızıldeniz ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde sokağa çıktı.

Hartum'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen protestocular, "İktidar halkındır, devrim halkındır, asker kışlaya, devrim sürüyor, kararımızdan dönmemiz imkansız." şeklinde slogan attı.

Polis, göz yaşartıcı gaz kullanarak eylemcilerin saraya yaklaşmasına izin vermedi.

Vad Medeni, Port Sudan ve Ubeyd kentlerinde de göstericiler göz yaşartıcı gazla dağıtıldı.

Direniş Komiteleri, dün, "Halkın iktidarı kurulacak" sloganıyla ülke genelinde askeri yönetim karşıtı gösteri çağrısı yapmıştı.

Bağımsız Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, 25 Ekim 2021'den bu yana devam eden bu gösterilerde, yüzlerce kişi gerçek mermi, ses ve gaz bombalarıyla yaralanırken, 83 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'da 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Başbakan Abdullah Hamduk, ülkedeki siyasi krizin çözülememesi ve askerle anlaşmazlıklar nedeniyle 2 Ocak'ta istifasını sunmuştu.

4 ayı aşkın süredir hükümetin kurulamadığı ve başbakanın olmadığı ülkede, siyasi krizin çözümüne dair girişimlerden henüz netice alınamadı.

Geçiş döneminin tek otoritesi Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.

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Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Egemenlik Konseyi üyesi Zubeyir ile görüştü Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Neziroğlu, Egemenlik Konseyi üyesi Zubeyir ile görüştü

Togo Cumhuriyeti, Hartum, Sudan, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestolar 5. ayında sürüyor - Son Dakika


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