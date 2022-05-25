Sudan'da Maarif Okulları Temsilcisi Aslan, Eğitim Bakanı Huri ile görüştü - Son Dakika
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Sudan'da Maarif Okulları Temsilcisi Aslan, Eğitim Bakanı Huri ile görüştü

25.05.2022 16:30
Sudan'da Maarif Okulları Temsilcisi Aslan, Eğitim Bakanı Huri ile görüştü

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sudan Ülke Temsilciliğine atanan Mehmet Nedim Aslan, Sudan Eğitim Bakanı Mahmud Sirrulhatem el-Huri tarafından kabul edildi.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sudan Ülke Temsilciliğine atanan Mehmet Nedim Aslan, Sudan Eğitim Bakanı Mahmud Sirrulhatem el-Huri tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Türkiye ve Sudan arasındaki tarihi ve kültürel bağların çok eskiye dayandığını ve her iki ülkenin birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da iş birliği yaptığını ifade eden Aslan, bu iş birliğinin daha da güçleneceğine inandığını söyledi.

TMV Okullarının çalışmaları hakkında bilgi veren Aslan, okullarına büyük bir rağbet olduğunu belirterek, eğitim kalitesini daha da artırmaya dönük çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Aslan, desteklerinden dolayı Bakan Huri'ye teşekkür etti.

Sudan Eğitim Bakanı Huri de Türkiye ve Sudan arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğunu dile getirerek, bu güçlü ilişkilerin gelişerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Türkiye ve Sudan arasında eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla yakın zamanda Türkiye'nin ziyaret edilmesinin gündemde olduğunu belirten Bakan Huri, Türkiye Maarif Okullarını başarısından dolayı tebrik etti.

Türkiye Maarif Okullarının Hartum ve Niyala dışındaki kentlerde de açılmasını arzu ettiklerini dile getiren Bakan Huri, bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sudan'da Maarif Okulları Temsilcisi Aslan, Eğitim Bakanı Huri ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sudan'da Maarif Okulları Temsilcisi Aslan, Eğitim Bakanı Huri ile görüştü - Son Dakika
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