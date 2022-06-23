Olay, Keskin ilçesine bağlı Ceritmüminli köyündeki Büyükceceli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde hayvancılık yapan Orhan B. (65) sabah saatlerinde mandalarını otlatmak için gittiği Büyükceceli mevkiinden bir daha dönmeyince akrabaları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede yapılan aramada Orhan B., sulama göletinden karaya çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri,, Orhan B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: İHA

Ceritmüminli, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sulama göletine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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