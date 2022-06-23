Sulama göletine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sulama göletine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

23.06.2022 20:51
Sulama göletine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sulama göletine düşen 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sulama göletine düşen 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Olay, Keskin ilçesine bağlı Ceritmüminli köyündeki Büyükceceli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde hayvancılık yapan Orhan B. (65) sabah saatlerinde mandalarını otlatmak için gittiği Büyükceceli mevkiinden bir daha dönmeyince akrabaları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede yapılan aramada Orhan B., sulama göletinden karaya çıkartıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri,, Orhan B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Orhan B'nin cenazesi, jandarma ekiplerinin incelmesinin ardından Keskin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Ceritmüminli, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sulama göletine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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