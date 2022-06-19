Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Gençlik Merkezi projesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yüksel, Aydoğdu Mahallesi'nde yapımı devam eden ve yakın zamanda tamamlanarak hizmete girmesi beklenen Gençlik Merkezi inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Yüksel, yürütülen çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüksel, mahallede gençlere değer katacak, meslek edinmeleri, sanatsal, kültürel ve akademik aktivitelerle kendilerini geliştirmeleri için çalışacak bir merkez için uzun süredir çalışma yürütüldüğünü aktardı.

Çocuklar ve gençler için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirten Yüksel "Aydoğdu mahallemizde yükselen Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulunduk. Yakın zamanda yapımını tamamlayarak, çocuklarımızın ve özellikle de genç kardeşlerimizin istifadesine sunacağımız merkezde, onları hayata hazırlayacak birçok alanda eğitici ve öğretici faaliyetler yürüteceğiz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bu projeyi en kısa zamanda mahalleli gençlerimizin kullanımına hazır hale getireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.