Süleymanpaşa Belediyesi internet portalı İngilizce yayına başladı - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediyesi internet portalı İngilizce yayına başladı

08.06.2022 11:32
Süleymanpaşa Belediyesi internet portalı İngilizce yayına başladı

56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali öncesinde özellikle yabancı konuklara hizmet vermek amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi internet portalı İngilizce yayına başladı.

56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali öncesinde özellikle yabancı konuklara hizmet vermek amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi internet portalı İngilizce yayına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ ve Süleymanpaşa'nın tarihi, kültürü, turistik değerleri, gastronomisi gibi birçok konuda detaylı bilgiler içermesinin yanı sıra çevrim içi belediyecilik hizmetlerinin de kolaylıkla gerçekleştirilebildiği belediyenin resmi internet sitesi, artık İngilizce dil seçeneği ile yayın yapıyor.

56. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanan Süleymanpaşa Belediyesi, yabancı turistlerin şehir hakkında ayrıntılı bilgilere ulaşabilmesi, belediyenin yatırım ve projelerini öğrenebilmesi ve çevrim içi belediyecilik hizmetlerinden yararlanabilmesi amacıyla resmi internet sitesini İngilizce'ye tercüme ettirdi.

Tekirdağ ve Süleymanpaşa'nın tarihi, kültürel ve turistik değerleri ile gastronomisi hakkında detaylı bilgileri ve gezi rehberlerinin yanı sıra, güncel bilgi ve haberleri de içeren ve bir portal olarak hizmet veren internet sitesi, http://en.suleymanpasa.bel.tr adresi üzerinden İngilizce olarak yayın hayatına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Süleymanpaşa'mızın yakın komşu ülkeler başta olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde tanınmasına olanak sağlayacak zengin ve güncel içeriklerin İngilizce olarak yayınlandığı sitemizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa Belediyesi internet portalı İngilizce yayına başladı - Son Dakika

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