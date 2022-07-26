SULTANBEYLİ'DE KURAN KURSUNDA YANGIN - Son Dakika
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SULTANBEYLİ'DE KURAN KURSUNDA YANGIN

26.07.2022 09:04
SULTANBEYLİ'DE KURAN KURSUNDA YANGIN

SULTANBEYLİ'de Kuran kursunda yangın çıktı.

SULTANBEYLİ'de Kuran kursunda yangın çıktı. Kursta yatılı kalan 40 öğrenci tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Sultanbeyli Turgut Reis Mahallesi Akgün Sokak'ta 6 katlı Soğuksu Erkek Kuran Kursu'nun üst katındaki yemekhanesinde saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yemekhaneyi sararken, kuran kursundaki yatılı kalan 40 öğrenci tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Polis ekipleri sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de hazır bekletildi. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, yemekhanede hasar oluştu.  Yüksel Gündoğan, "Kuran kursunda yangın çıkmış. Arkadaşlar itfaiye ekiplerini aradı. İtfaiye anında müdahale etti. Allah'a şükür yaralı yok. Çocuklar hemen tahliye edildi." dedi.

Görüntü dökümü

-------------------------------- -Kuran kursundan detaylar -İtfaiye ekiplerin çalışması -Öğrencilerden detaylar -Vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar


YORUMLAR
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Atış poligonunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü Atış poligonunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü Freni arızalanan nakliye kamyonunun bina boşluğuna düşüş anı kamerada Freni arızalanan nakliye kamyonunun bina boşluğuna düşüş anı kamerada
Kaynak: DHA

Kuran-ı Kerim, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANBEYLİ'DE KURAN KURSUNDA YANGIN - Son Dakika

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