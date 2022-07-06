Sultanbeyli'de polisten sahte para uyarısı - Son Dakika
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Sultanbeyli'de polisten sahte para uyarısı

06.07.2022 18:56
Sultanbeyli'de polisten sahte para uyarısı

SULTANBEYLİ'de Kurban Bayramı öncesi kurban pazarları ve pazar yerlerinde, sahte para ile ilgili gerçekleşebilecek dolandırıcılık suçlarına karşı bilinçlendirmeye yönelik çalışma başlatıldı.

SULTANBEYLİ'de Kurban Bayramı öncesi kurban pazarları ve pazar yerlerinde, sahte para ile ilgili gerçekleşebilecek dolandırıcılık suçlarına karşı bilinçlendirmeye yönelik çalışma başlatıldı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında alıcı ve satıcılara gerçek para ile sahte para arasındaki farkları anlatıp dikkat edilmesi gereken konular ve sıklıkla kullanılan dolandırıcılık yöntemleri ile ilgili bilgilendirmeler yaptı. Kurban pazarlarına girilip çadırlar tek tek ziyaret edilerek bilgilendirmeler yapıldı, broşürler dağıtıldı. Ayrıca Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güvenli şekilde seyahat edebilmeleri için trafik tedbirleri artırılarak, trafik kontrol noktaları kuruldu. Vatandaşların emniyet kemeri takmaları, aşırı hızdan kaçınmaları ve sürüş sırasında cep telefonu ile ilgilenilmemesi yönünde sürücüler uyarıldı.


YORUMLAR
500
Karatay Kurban Bayramı'na hazır Karatay Kurban Bayramı'na hazır Soruyu doğru bilenler kurbanlığı aldı Soruyu doğru bilenler kurbanlığı aldı
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Sultanbeyli, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de polisten sahte para uyarısı - Son Dakika

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