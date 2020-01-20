Sultanbeyli'deki cemevine saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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Sultanbeyli'deki cemevine saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı
6 saat önce
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultanbeyli'deki Pir Sultan Cemevi'ne yapılan saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:06 Kaynak: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultanbeyli'deki Pir Sultan Cemevi'ne yapılan saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma yapılıyor.
Sultanbeyli'deki Pir Sultan Cemevi'ne gece girilip zarar verildiğine dair ihbar sonrası dün olay yerine giden emniyet görevlilerince tutanak tutulmuş, şüpheli veya şüphelilerce yerlere yazılar yazıldığı ve bağış kutusundaki paranın alındığı tespit edilmişti.
İstanbul Valiliği de olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
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