SULTANGAZİ'DE MAHALLEYİ KARIŞTIRAN TİKTOK VİDEOSU - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE MAHALLEYİ KARIŞTIRAN TİKTOK VİDEOSU

11.06.2022 15:58
SULTANGAZİ'DE MAHALLEYİ KARIŞTIRAN TİKTOK VİDEOSU

Sultangazi'de mahallelinin çocuk kaçırıldığını düşünerek panik yaptığı olayın TikTok için video çekimi olduğu tespit edilmişti.

Sultangazi'de mahallelinin çocuk kaçırıldığını düşünerek panik yaptığı olayın TikTok için video çekimi olduğu tespit edilmişti. O tiktok videosu ortaya çıktı.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde perşembe günü akşam saatlerinde yaşanan olayda, otomobilin bagajındaki çocuğun darp edilerek kaçırıldığı gören mahalleli panikle polise haber vermişti. Otomobildeki 3 kişinin ifadesini alan polis, sosyal medya uygulaması TikToK için video çektiklerini tespit etmişti.  Mahallede paniğe neden olan video ortaya çıktı. Görüntülerde içinde tiktok videosu çeken gençlerin bulunduğu aracın mahallede dolaştığı, yavaşladığı sırada ise bagajdaki kişinin çıkarak koştuğu görülüyor.

- İstanbul

YORUMLAR
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Sultangazi'de çocuk kaçırıldığına yönelik iddialar asılsız çıktı Sultangazi'de çocuk kaçırıldığına yönelik iddialar asılsız çıktı Çocuk kaçırıldı iddiası mahalleyi karıştırdı! Polis gelince, TikTok videosu çektikleri ortaya çıktı Çocuk kaçırıldı iddiası mahalleyi karıştırdı! Polis gelince, TikTok videosu çektikleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE MAHALLEYİ KARIŞTIRAN TİKTOK VİDEOSU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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