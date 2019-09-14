Suluova'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

Suluova Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantlarda aşureler, Belediye Başkanı Fatih Üçok ve protokol üyeleri tarafından vatandaşlara ikram edildi.

Muharrem ayı ile aşurenin Müslümanlar için özel olduğunu, bu ayda İslam aleminde birçok olayın gerçekleştiğini anlatan Üçok, "Aşure sadece bir AŞ değildir, kaynaşma ve beraberlik ifade eder. Suluova ilçemiz ve Türkiye'miz de aşure gibidir. İçinde birçok tat ve çeşitlilik barındırır. Aşure gibi hep birlikte olursak bizleri kimse bölemez. Farklılıklarımız bizi ayırmamalı, aksine zenginleştirmelidir. Kerbela'da şehit olan Hz. Hüseyin ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.