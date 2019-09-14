Son Dakika Haberleri: Suluova'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
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Suluova'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

56 dakika önce

Suluova Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Suluova'da vatandaşlara aşure dağıtıldı, System.String[]

Suluova Belediyesi tarafından muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan stantlarda aşureler, Belediye Başkanı Fatih Üçok ve protokol üyeleri tarafından vatandaşlara ikram edildi.

Muharrem ayı ile aşurenin Müslümanlar için özel olduğunu, bu ayda İslam aleminde birçok olayın gerçekleştiğini anlatan Üçok, "Aşure sadece bir AŞ değildir, kaynaşma ve beraberlik ifade eder. Suluova ilçemiz ve Türkiye'miz de aşure gibidir. İçinde birçok tat ve çeşitlilik barındırır. Aşure gibi hep birlikte olursak bizleri kimse bölemez. Farklılıklarımız bizi ayırmamalı, aksine zenginleştirmelidir. Kerbela'da şehit olan Hz. Hüseyin ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Fatih Üçok, Suluova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:14 Kaynak: AA
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