Suluova'da yılın ilk nikahını Başkan Üçok kıydı - Son Dakika

Suluova ilçesinde 2021 yılının ilk nikahını, Belediye Başkanı Fatih Üçok kıydı.
Evlendirme memurluğuna başvuruda bulunan Abdullah Yıldız (30) ile Merve Morkoç (25) çiftinin nikahı, Belediye Başkanı Fatih Üçok tarafından kıyıldı.
Belediye nikah salonunda gerçekleşen programda gençlerin nikahını şahitler huzurunda kıyarak hayırlı olsun temennisinde bulunan Üçok, saadetler diledi.
Üçok, yeni çiftte Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın "Aile okulu ve evlilik" isimli kitabını hediye etti.
Kaynak: AA
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