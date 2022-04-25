Suluova Müftülüğü zekat ve fitreleri gıda kolisi olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor - Son Dakika

Suluova Müftülüğü, hayır sahiplerinin verdikleri zekat ve fitreleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Suluova Şubesi aracılığı ile vatandaşların zekat ve fitreleriyle alınan gıda kolilerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirtti.

Zekat ve fitrelerin, din görevlileri aracılığıyla makbuz karşılığı toplandığına işaret eden Kaya, "Din görevlilerince tespit edilen veya Müftülüğümüze gelerek talepte bulunan ihtiyaç sahipleri için hazırlanan yardım kolileri evlerine bırakılıyor. Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında emeği olan din görevlilerine ve hayır sahiplerine teşekkür ederiz." dedi.