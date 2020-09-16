Suna Kıraç'ın cenazesi Koç Holding'e getirildi - Son Dakika

Suna Kıraç'ın cenazesi Koç Holding'e getirildi

Merhum iş adamı Vehbi Koç'un kızı, İnan Kıraç'ın eşi Suna Kıraç'ın cenazesi Koç Holding'e getirildi.

Merhum iş adamı Vehbi Koç'un kızı, İnan Kıraç'ın eşi Suna Kıraç'ın cenazesi Koç Holding'e getirildi. Suna Kıraç için Nakkaştepe'de yer alan Holding merkezinde tören düzenlenecek. Düzenlene törenin ardından uğurlanacak oalan Kıraç'ın cenaze merasimi saat 12: 00'de Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde yapılacak. Suna Kıraç, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki Aile Kabristanı'na defnedilecek. Cenaze merasiminde ve törende pandemi kurallarına riayet edilecek olup, katılımcı kapasitesi sınırlı tutulacak. - İSTANBUL

Son Dakika

Çifte cinayetin şüphelileri tutuklandı! Bir kişiyi daha öldürmek için plan yapmışlar

Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek

Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi

Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor

Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı

Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım

Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu