Sungurlu'da motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobil motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde motosikletiyle paket servisi yapan Yasin K.'ya iddialara göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen beyaz renkli bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen talihsiz sürücü metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Yasin K., Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, motosiklete çarpıp kaçtığı iddia edilen beyaz renkli otomobil her yerde aranıyor. - ÇORUM