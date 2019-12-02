Son Dakika Haberleri: Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü hakkında idari soruşturma başlatıldı
Son Dakika Güncel Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü hakkında idari soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü hakkında idari soruşturma başlatıldı

6 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Özel İdare Müdürü hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin Çorum Valiliğince idari soruşturma başlatıldı.

Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü hakkında idari soruşturma başlatıldı, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Özel İdare Müdürü hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin Çorum Valiliğince idari soruşturma başlatıldı.

Sungurlu Özel İdare Müdürü Erol E'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili basında ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine Çorum Valiliği harekete geçti.

Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Erol E. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Sungurlu, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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