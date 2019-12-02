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Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü hakkında idari soruşturma başlatıldı
6 saat önce
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Özel İdare Müdürü hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin Çorum Valiliğince idari soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:28 Kaynak: AA
Çorum'un Sungurlu ilçesinde Özel İdare Müdürü hakkında sosyal medyadaki paylaşımlarına ilişkin Çorum Valiliğince idari soruşturma başlatıldı.
Sungurlu Özel İdare Müdürü Erol E'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili basında ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine Çorum Valiliği harekete geçti.
Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla Erol E. hakkında idari soruşturma başlatıldı.
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